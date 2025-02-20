Трамп считает, что Украине необходимо провести выборы

Время для проведения выборов в Украине пришло, считает президент США Дональд Трамп.

«И посмотрите, настало время выборов [в Украине]. Давно не было выборов. Замечательно говорить: «Знаете, мы не можем провести выборы». Но пришло время для выборов», - заявил он пресс-пулу Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что рейтинг одобрения украинского президента Владимира Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет получить место за столом переговоров об урегулировании. В ответ на это Зеленский сказал, что Трамп стал жертвой российской дезинформации, и цифра в 4% не отражает действительность. Уже вечером в среду Трамп назвал Зеленского «диктатором» за отказ от выборов, вновь указав на его «крайне низкие рейтинги».

Источник: ТАСС