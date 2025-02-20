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Исследователь истории азербайджанской литературы – Севар Джаббарлы

First News Media10:17 - Сегодня
Исследователь истории азербайджанской литературы – Севар Джаббарлы

Она была истинно предана науке. Она прожила 68 лет, и 44 года своей жизни посвятила исследованию истории азербайджанской литературы, собраний рукописей.

Речь идет о докторе филологических наук, доценте Севар Гейдар гызы Джаббарлы. Севар Джаббарлы происходила из рода выдающегося драматурга Джафара Джаббарлы, положившего начало новому этапу в истории становления и развития нашей драматургии. Она была внучатой племянницей выдающегося писателя. Именем Севар даже названа героиня произведения Джафара Джаббарлы «Огтай Элоглу».

Севар Джаббарлы родилась 10 февраля 1957 года в семье интеллигентов в Баку. В 1964 году она поступила в школу №161 имени Джафара Джаббарлы и окончила ее в 1974 году.

В том же году Севар поступила на отделение иранской филологии факультета востоковедения Бакинского государственного университета. С июня 1978 года по июль 1979 года она работала переводчиком в военном госпитале в Афганистане. В 1980 году окончила университет и в январе 1981 года начала научную деятельность в Институте рукописей имени М.Физули НАНА. В 1983—1985 годах ее снова командировали в качестве переводчика в Афганистан. С 1985 по 1991 год Севар Джаббарлы была в отпуске по семейным обстоятельствам.

С июня 1991 года она продолжила свою научную деятельность в отделе исследования персидских рукописей в Институте рукописей имени М.Физули. Основным направлением научно-исследовательской работы Севар была литературная и фольклорная текстология, исследование собраний рукописей (маджмуа, джунг, баяз) XVIII-XIX веков. В 1994 году, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Коллекции рукописей Азербайджана XVIII-XIX веков», она получила ученое звание доктора философии по филологии. Главным научным достижением ученого было изучение истории азербайджанской литературы, исследование собраний рукописей XVIII-XIX веков, а также исследование и подготовка к изданию произведений азербайджанских поэтов, живших и творивших в XIX веке. Севар Джаббарлы, занимавшаяся исследованиями в области литературы, фольклора и текстологии, была автором 42 научных работ.

28 июня 2006 года она получила ученое звание доцента по специальности теории литературы и текстологии. 18 марта 2022 года по случаю 27 марта - Дня науки и в знак благодарности за плодотворную научную деятельность ученый была награждена почетной грамотой.

«Сборник рукописей Азербайджана XVIII-XIX веков», мемуары Шейха Сафи, Аловсат Дербенди. «Тофхейи-ахбаб ве совгати-асбаб», Мирза Юсуф хан Тебризи. «Йек келме», Мемо бей Мемайи. Стихи, Сеййид Заргар. «Мизануль-адалят», Новбари. Избранные стихи, Новбари. «Новхаляр», Мирза Садыг Рахил. «Бахруль-хагаиг» или «Шархи-Гюлюстан», «Харидатуль-аджаиб ве фаридатуль-гараиб» - именно эти издания увидели свет благодаря Севар Джаббарлы.

7 января 2025 года выдающийся ученый Севар Джаббарлы, считавшая научные исследования смыслом своей жизни, скончалась в возрасте 68 лет.

Связав свое имя и научную деятельность с азербайджанской литературой, Севар Джаббарлы оставила после себя богатое наследие, которое навечно оставит память о ней.

Вместе с тем Севар ханум была простым человеком и заботливой матерью. У нее двое детей: дочь и сын. Она мать депутата Милли Меджлиса Кёнуль Нуруллаевой.

Следует также отметить, что мать Севар, профессор Ашура Исмайлова, в течение 50 лет проработала преподавателем на факультете востоковедения Бакинского государственного университета. Самоотверженный ученый, сыгравший значимую роль в становлении и развитии многих молодых ученых, она всегда отличалась плодотворной научной и педагогической деятельностью. Сегодня многочисленные ученики А.Исмайловой успешно трудятся в различных научных и образовательных учреждениях нашей страны.

Севар ханум также была истинно интеллигентной азербайджанской женщиной, олицетворявшей самые высокие человеческие качества. Благодаря своим человеческим и нравственным качествам она завоевала уважение всех, кто ее знал.

“Светлый человек, которая своей благородностью и интеллигентностью завоевала любовь всех, кто ее окружал" - вот, что говорят о Севар ханум. Те, кто был знаком с ней, ее сотрудники отзываются о ней лишь только добрыми словами, что свидетельствует о том, насколько богатым внутренним миром обладала и насколько великодушной была Севар ханум. Ее бескорыстная доброта, помощь людям являются примером благородства и самоотверженности.

Уход из жизни Севар Джаббарлы — это утрата не только для ее близких, но и для тех, кто ее знал и любил. Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах всех, кто ее любил.

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