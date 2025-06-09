Роналду — о Ямале: его нужно оставить в покое

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о форварде сборной Испании Ламине Ямале после победы в финале Лиги наций (2:2, 5:3 пен.)

«Он выиграет много титулов — как командных, так и индивидуальных. Ему всего 17 лет… Повторяю, у него огромный потенциал для роста. Он феномен, но его нужно оставить в покое — вот о чём я прошу. Впереди у него длинная карьера, и он наверняка ещё не раз выиграет Лигу наций», — приводит слова Роналду Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что сборная Испании проиграла во втором из своих трёх финалов Лиги наций. Португалия, в свою очередь, выиграла в данном турнире во второй раз. Первую победу в Лиге наций португальцы одержали в 2019 году.

Источник: Чемпионат