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Двуличная дипломатия Еревана: маневры Армении между Брюсселем и Москвой

First News Media09:20 - Сегодня
Двуличная дипломатия Еревана: маневры Армении между Брюсселем и Москвой

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Армения продолжает лавировать между интеграционными блоками, предпринимая попытки угодить как Западу, так и России, но всё чаще демонстрирует противоречивую и откровенно двуличную внешнеполитическую линию.

Ярким примером подобной политики стало выступление заместителя министра иностранных дел Армении Вагана Костаняна на 5-й конференции по децентрализованному сотрудничеству Армения – Франция, прошедшей в городе Горус (Сюникская область). В рамках своего спича армянский дипломат подтвердил ключевые внешнеполитические ориентиры страны, вновь провозгласив стремление к сближению с Европейским союзом и подчеркнув готовность к углублению военного сотрудничества с Францией.

Противоречие между риторикой и действиями

Заявления армянских дипломатов, подобных тем, что были озвучены Ваганом Костаняном в Горусе, еще раз подтверждают разрыв между словами и реальными шагами армянского руководства. На словах Армения продолжает утверждать о своей приверженности «мирной повестке» и стремлении к региональной стабильности. Однако на деле внешнеполитическая и оборонная стратегия Еревана всё более явно демонстрирует курс на милитаризацию и подготовку к возможной эскалации конфликта.

Так, Костанян в своём выступлении поблагодарил Францию за помощь в укреплении обороноспособности Армении. Это заявление прозвучало спустя всего несколько недель после того, как Париж объявил о поставках вооружений Еревану, включая современные системы ПВО, в том числе французские радары «Thales» и переносные зенитно-ракетные комплексы. Подобные действия находятся в прямом противоречии с декларируемым Ереваном «стремлением к миру», особенно учитывая, что эти вооружения могут быть использованы в случае новой эскалации на армяно-азербайджанской границе.

Более того, Франция в 2023–2024 гг. подписала с Арменией несколько оборонных соглашений, включающих в себя обучение армянских военных, а также предоставление разведывательной и материально-технической помощи. Всё это — свидетельство глубокой и системной милитаризации страны под прикрытием дипломатических формулировок о «защите суверенитета» и «укреплении демократии».

Параллельно с этим, на международных площадках армянские официальные лица — от премьер-министра Никола Пашиняна до министра иностранных дел Арарата Мирзояна — продолжают продвигать нарратив о «жертве» и необходимости поддержки Армении в условиях «угрозы извне». В действительности же, такие заявления используются для легитимации стремления к получению военной помощи и консолидации западной поддержки, особенно на фоне сложных отношений с Москвой.

Нельзя не отметить и активные контакты Армении с НАТО. Несмотря на то, что страна формально остаётся членом ОДКБ, с 2022 года армянская сторона резко активизировала военное сотрудничество с Альянсом. Так, в сентябре 2023 года на территории Армении прошли совместные учения с участием инструкторов НАТО — учения Eagle Partner, вызвавшие крайне негативную реакцию в Москве. Это стало первым подобным мероприятием на территории ОДКБ-государства без участия российских военных.

Также важно вспомнить, что в октябре 2023 года Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, фактически вступив в юридическое противостояние с Россией, которая не признает юрисдикцию МУС. Это решение лишь подчеркнуло нарастающее противоречие между словами о союзничестве с Москвой и реальными шагами в сторону Запада.

Все эти примеры говорят о том, что за заявлениями о «мирной повестке» скрываются конкретные шаги по укреплению военной мощи, переформатированию армии по западным стандартам и созданию альянсов, направленных на изменение баланса сил в регионе. Это фактически нивелирует любые декларации о мирном урегулировании и подрывает доверие к Армении как к переговаривающейся стороне в диалоге с Азербайджаном и другими государствами Южного Кавказа.

Европа — союзник или инструмент давления?

Несмотря на некоторый спад активности в публичной риторике о евроинтеграции, вопрос вхождения Армении в европейскую орбиту никуда не исчез. Просто политическая конъюнктура изменилась. На фоне некоторого потепления армяно-российских отношений Ереван вынужден корректировать свою линию поведения.

Снижение антироссийской риторики и участие армянских лидеров в евразийских мероприятиях, таких как заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ или парад Победы в Москве, сигнализируют о том, что Армения не готова окончательно порвать с Россией, несмотря на усилия западных партнеров.

В то же время, противоречивость армянской политики становится всё более очевидной. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Ереван уверял, что никаких переговоров о вступлении в ЕС не ведется. Однако буквально за несколько дней до этого премьер Никол Пашинян на встрече с эстонским коллегой в Таллине открыто заявлял о стремлении углубить отношения с Европейским союзом. Мы уже не говорим о рассмотрении в парламенте вопроса о заявке на вступление в ЕС.

В итоге, подобная политика вызывает тревогу у всех внешних акторов — как в Брюсселе, где рассчитывают на Армению как на «демократического партнера», так и в Москве, где в Ереване всё чаще видят ненадёжного союзника, проводящего двуличную игру в пользу собственных интересов.

Дипломатическая игра на раздвоение

Разнонаправленные сигналы, исходящие от армянского руководства, наглядно демонстрируют курс на тактическое лавирование между геополитическими центрами силы. Армения, с одной стороны, продолжает участвовать в евразийских структурах, таких как ЕАЭС и ОДКБ, а с другой — наращивает взаимодействие с Европейским союзом, НАТО и отдельными западными странами. Такая политика не нова для Еревана, но в последние годы она приобрела особенно ярко выраженный и рискованный характер.

Другим примером (помимо приведенного выше) подобного раздвоения является одновременное участие премьер-министра Никола Пашиняна в саммите Евразийского экономического союза в Москве в мае 2023 года, и подписание с ЕС Рамочного соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве (CEPA), в рамках которого Армения получает миллионы евро на развитие инфраструктуры, реформу судебной системы и поддержку демократических институтов. Только в 2022 году Европейский союз направил Еревану порядка 3 млрд евро в виде грантов, кредитов и программ технической помощи в рамках «экономического и инвестиционного плана».

Параллельно с этим, Армения продолжает оставаться членом ОДКБ, хотя её участие носит все более формальный характер. Армянская сторона отказывается от проведения совместных учений на своей территории, бойкотирует ключевые заседания организации и открыто обвиняет ОДКБ в «неоказании помощи» во время обострений на границе с Азербайджаном. В ноябре 2022 года Пашинян даже отказался подписывать итоговое заявление саммита ОДКБ, демонстративно дистанцируясь от альянса, где доминирует Россия.

Особое внимание привлекло открытие офиса почётного консула Франции в городе Горус (вместо обещанного генерального консульства), расположенном в Зангезурской (Сюникской) области — стратегическом южном регионе Армении, граничащем с Ираном и Азербайджаном. Этот шаг вызвал закономерную реакцию не только в Баку, но и в Москве, где это воспринимается как расширение западного влияния вблизи зоны российских геополитических интересов. Тем более, что с 2023 года между Москвой и Ереваном активно обсуждается возможность открытия российского консульства в Зангезуре, но армянская сторона медлит с реализацией этого соглашения, оставляя вопрос в подвешенном состоянии.

Важно понимать, что интерес Франции к Зангезуру не случаен. Этот регион рассматривается как потенциальный транзитный коридор (Зангезурский коридор), связывающий Азербайджан с Нахчываном, и от его статуса во многом зависит будущая архитектура транспортных и энергетических маршрутов в регионе. Присутствие Франции, пусть даже и в виде почётного консульства, сигнализирует о попытке Запада застолбить свои интересы в этом чувствительном узле Южного Кавказа.

Таким образом, Армения играет крайне тонкую и опасную игру, стараясь использовать оба вектора — евразийский и европейский — для получения максимальных дивидендов. Однако такой «многовекторный» подход всё чаще вызывает раздражение как в Москве, уставшей от непредсказуемости армянской политики, так и в Брюсселе, где недовольны тем, что Армения не делает решительных шагов в сторону разрыва с российским влиянием.

Манипуляции вокруг мирного процесса

Немало вопросов вызывает и позиция Армении в переговорах с Азербайджаном по заключению мирного договора. Несмотря на публичные заявления о стремлении к «устойчивому и справедливому миру», Ереван затягивает процесс подписания соглашения, делая упор на второстепенные детали и отказываясь от выполнения двух ключевых условий, выдвинутых Баку:

  • Исключение из Конституции Армении положений, подразумевающих территориальные претензии к Азербайджану. Речь идет прежде всего о преамбуле Основного закона, где сохраняются ссылки на Декларацию о независимости от 1990 года, в которой прямо упоминается «воссоединение с Нагорным Карабахом». Баку неоднократно заявлял, что без устранения подобных формулировок невозможно подписать подлинный мирный договор, поскольку они представляют юридическую основу для потенциального возобновления конфликта в будущем. Однако армянские власти избегают прямого ответа на этот вопрос, опасаясь внутриполитических последствий.
  • Совместное обращение по поводу упразднение Минской группы ОБСЕ – «покойника, которому не выписано свидетельство о смерти».

Никол Пашинян, выступая на международных форумах, периодически заявляет о «политической воле к миру», однако его заявления разнятся в зависимости от аудитории. В Брюсселе или Таллине он говорит о готовности к европейской модели соглашения, а в Ереване уверяет, что «никогда не предаст интересы народа Арцаха».

Такая двойственная риторика лишает процесс доверия и создает впечатление, что Армения рассчитывает навязать Азербайджану односторонний формат договора — без изменения своей внутренней правовой базы.

Кроме того, Армения активно пытается интернационализировать переговорный процесс, призывая к участию ЕС, Франции, США и даже Ватикана — очевидно, рассчитывая на внешнее давление на Баку. Однако Азербайджан чётко обозначил, что мирный договор должен быть подписан на основе двустороннего формата, и любые попытки втянуть третьи стороны — это лишь способ затянуть процесс.

Таким образом, армянская стратегия, замаскированная под «стремление к миру», на практике оказывается продолжением прежнего подхода — оставить юридическую неопределенность, сохранить реваншистский потенциал, и при этом заручиться поддержкой Запада как «жертвы». Такая политика, основанная на лукавстве и манипуляциях, обречена на провал — потому что Азербайджан уже дал понять: соглашение возможно лишь при полном устранении предпосылок для конфликта в будущем, включая и юридические, и политические основания.

Подводя итоги размышлений

Политика Армении все больше напоминает авантюру, основанную на ложных посылах, избирательной риторике и попытках вести игру сразу на нескольких досках. Это крайне рискованная стратегия, последствия которой могут оказаться весьма болезненными. В условиях нарастающей геополитической конкуренции, особенно в Южном Кавказе, внешнеполитическая двуличность — не актив, а бремя. И рано или поздно Еревану придется определиться, какой из векторов он считает приоритетным — европейский, с его привлекательными бонусами, но и высокими требованиями, или евразийский, в рамках которого приходится считаться с интересами Москвы.

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