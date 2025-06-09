В Астане пройдет очередное пленарное заседание ТЮРКПА

11–12 июня в Астане пройдет 14-е пленарное заседание Парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) на тему «Тюркский век: роль парламентской дипломатии».

Хозяином мероприятия выступает парламент Казахстана.

На заседании ожидается участие парламентских делегаций стран-участниц ТЮРКПА и наблюдателей, а также представителей международных организаций, структур тюркского сотрудничества и других партнерских институтов.

В рамках пленарного заседания также будут организованы заседания Совета Ассамблеи, Группы женщин-парламентариев и Группы молодых парламентариев, а также встреча генеральных секретарей парламентов стран-участниц ТЮРКПА.