В Нахчыване 17 человек отравились донером – ФОТО

В Агентство продовольственной безопасности Нахчыванской Автономной Республики поступила информация от Нахчыванского центра инфекционных заболеваний о пищевом отравлении 17 человек донером, купленным в «Kassap Döner».

На основании поступивших данных агентством были оперативно приняты неотложные меры - подозрительная продукция была изъята из обращения, деятельность донерной приостановлена, сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Нахчыванской АР.

По факту проводится расследование, результаты которого будут доведены до общественности.