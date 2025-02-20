 США могут включить в соглашение по Украине пункт о ее членстве в НАТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

США могут включить в соглашение по Украине пункт о ее членстве в НАТО

First News Media11:31 - Сегодня
США могут включить в соглашение по Украине пункт о ее членстве в НАТО

Руководство США рассматривает включение в возможное мирное соглашение по Украине пункт об автоматическом вступлении страны в НАТО в случае, если российская сторона откажется придерживаться условий сделки, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Четыре неназванных чиновника сообщили телеканалу, что в Вашингтоне расценивают подобный пункт соглашения как одну из гарантий безопасности Украины после завершения конфликта. По их словам, автоматическое вступление в НАТО может стать ответом на главные опасения Украины и ее европейских союзников, связанные с тем, что Россия использует прекращение огня для укрепления своих сил и продолжения боевых действий в будущем.

При этом 13 февраля министр обороны США Пит Хегсет на очередном заседании контактной группы стран Запада, координирующей поставки оружия Киеву, фактически исключил возможность принятия Украины в НАТО. Как отмечают источники NBC, изначально чиновники Госдепартамента США советовали Хегсету воздержаться от резких и однозначных заявлений по этой теме, но министр обороны отошел от первоначального черновика речи и ужесточил свою риторику. Позже Хегсет заявил, что членство Украины в НАТО «маловероятно», по крайней мере в рамках потенциального соглашения о мирном урегулировании, а также отметил, что вступление страны в альянс теоретически возможно через 25 лет.

Источник: ТАСС

Поделиться:
254

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял председателя Исламского консультативного совета ...

Мнение

Украинский аналитик для 1news.az: Трамп подыгрывает Путину, нанося удар по Украине

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается снег и сильный ветер

Xроника

В Агдаме создается историко-архитектурный музейный комплекс «Имарет»

В мире

Великобритания планирует провести новый саммит по Украине

Мэр Тбилиси рассказал о сторонниках «второго фронта» против РФ в кабмине Грузии

Секретарь Совбеза Армении о начале пересмотра стратегии нацбезопасности

В Кремле обеспокоены планами Европы разместить военных в Украине

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Зеленский: Украине будет очень тяжело выжить без военной поддержки США

Обрушение шахты в Казахстане: на поверхность вытащили тела семи горняков, создана правительственная комиссия - ОБНОВЛЕНО

В Лондоне осудили экс-посла Азербайджана за «сексуальное насилие»

Зеленский не согласился передать США права на 50% ископаемых Украины - СМИ

Последние новости

Бакинский метрополитен приобретет 20 вагонов в этом году, еще 10 – в следующем

Сегодня, 15:38

Великобритания планирует провести новый саммит по Украине

Сегодня, 15:27

Украинский аналитик для 1news.az: Трамп подыгрывает Путину, нанося удар по Украине

Сегодня, 15:25

Бакинский метрополитен: Проблем в метро из-за снегопадов и морозов не ожидается

Сегодня, 15:09

С этого дня начнется процесс электронного перевода учащихся

Сегодня, 14:58

Мэр Тбилиси рассказал о сторонниках «второго фронта» против РФ в кабмине Грузии

Сегодня, 14:52

В Баку приостановлена деятельность известного ресторана - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:32

Вещание Azad Azərbaycan будет временно приостановлено

Сегодня, 14:14

Температура воздуха в Баку даже в дневные часы будет ниже 0°C

Сегодня, 14:10

Секретарь Совбеза Армении о начале пересмотра стратегии нацбезопасности

Сегодня, 14:08

В Кремле обеспокоены планами Европы разместить военных в Украине

Сегодня, 14:06

Погода на пятницу: В Баку ожидается снег и сильный ветер

Сегодня, 14:00

На сайты, входящие в состав Global Media Group, совершена массовая хакерская атака

Сегодня, 13:46

«Unique voice»: Реакции пользователей соцсетей на азербайджанскую евровидийную песню «Run with U» - ВИДЕО

Сегодня, 13:40

Армения меняет политическую модель? Министр о новой Конституции

Сегодня, 13:35

Учреждена юбилейная медаль «150-летие Азербайджанской национальной печати (1875–2025)»

Сегодня, 13:32

Афганистан отказался от участия в Римском статуте

Сегодня, 13:30

Утвержден устав Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества

Сегодня, 13:29

Проведены учения подразделений морской пехоты азербайджанской армии - ВИДЕО

Сегодня, 13:27

Президент Ильхам Алиев принял председателя Исламского консультативного совета Ирана - ФОТО

Сегодня, 13:23
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31