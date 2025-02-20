США могут включить в соглашение по Украине пункт о ее членстве в НАТО

Руководство США рассматривает включение в возможное мирное соглашение по Украине пункт об автоматическом вступлении страны в НАТО в случае, если российская сторона откажется придерживаться условий сделки, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Четыре неназванных чиновника сообщили телеканалу, что в Вашингтоне расценивают подобный пункт соглашения как одну из гарантий безопасности Украины после завершения конфликта. По их словам, автоматическое вступление в НАТО может стать ответом на главные опасения Украины и ее европейских союзников, связанные с тем, что Россия использует прекращение огня для укрепления своих сил и продолжения боевых действий в будущем.

При этом 13 февраля министр обороны США Пит Хегсет на очередном заседании контактной группы стран Запада, координирующей поставки оружия Киеву, фактически исключил возможность принятия Украины в НАТО. Как отмечают источники NBC, изначально чиновники Госдепартамента США советовали Хегсету воздержаться от резких и однозначных заявлений по этой теме, но министр обороны отошел от первоначального черновика речи и ужесточил свою риторику. Позже Хегсет заявил, что членство Украины в НАТО «маловероятно», по крайней мере в рамках потенциального соглашения о мирном урегулировании, а также отметил, что вступление страны в альянс теоретически возможно через 25 лет.

Источник: ТАСС