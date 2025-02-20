Животные в поисках тепла прячутся в различных частях автомобилей: водителей просят быть бдительными

Начальник отдела пропаганды безопасности движения и связей с общественными учреждениями Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Ровшан Тагиев обратился к водителям.

«В холодную погоду кошки и другие мелкие животные могут залезть в моторный отсек, колесные арки или под автомобиль. Так они пытаются защитить себя от холода, прячась в теплых местах.

Прежде чем завести автомобиль, убедитесь, что под машиной, в ее моторном отсеке и пространстве за колесами нет животных. Эти меры важны для безопасности как животных, так и вашего транспортного средства», - говорится в обращении Р.Тагиева.