Обнародовано число обращений в Центр скорой и неотложной медицинской помощи из-за травм в снежную погоду

С минувшей ночи до 10:00 часов сегодняшнего дня в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило 24 обращения (14 женщин и 10 мужчин) в связи с травмами, полученными из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB). Из них 23 человека с различными травмами были госпитализированы в соответствующие медицинские учреждения, а один пациент отказался от госпитализации.