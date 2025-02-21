ХАМАС опубликовал список заложников, которых освободят 22 февраля

Представитель группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющейся военным крылом радикального палестинского движения ХАМАС, Абу Убайда опубликовал в своем Telegram-канале список удерживаемых в секторе Газа заложников, которые должны быть освобождены 22 февраля.

В списке фигурируют Элия Коэн, Омер Шем-Тов, Омер Венкерт и Таль Шохам, похищенные в результате нападения на Израиль 7 октября 2023 года, а также Авера Менгисту и Хишам ас-Сейид, находящиеся в анклаве с 2014 и 2015 года соответственно.

Источник: ТАСС