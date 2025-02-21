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Вдвое больше американцев назвали диктатором Трампа, а не Зеленского – Опрос

First News Media15:24 - Сегодня
Вдвое больше американцев назвали диктатором Трампа, а не Зеленского – Опрос

По данным опроса YouGov, почти вдвое больше американцев считают своего президента Дональда Трампа «диктатором» по сравнению с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Newsweek.

У респондентов спросили, считают ли они Владимира Зеленского и Дональда Трампа диктаторами.

По данным опроса, 41% участников считают Трампа диктатором, что чуть ниже 45%, которые так не считают. Еще 14% респондентов заявили, что не уверены, считают ли они его диктатором или нет.

Когда участников опроса спросили, считают ли они Зеленского диктатором, как и Трампа, 22% ответили «да», а 45% - «нет». Еще 33% опрошенных не определились с ответом.

В опросе YouGov, проведенном 19 февраля, принял участие 4071 американец.

Напомним, что ранее Трамп назвал Зеленского «диктатором» в свете того, что в Украине не проводятся президентские выборы из-за войны с Россией.

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