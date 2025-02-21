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ХАМАС передал Израилю останки четырёх заложников, но без Шири Бибас

First News Media15:52 - Сегодня
ХАМАС передал Израилю останки четырёх заложников, но без Шири Бибас

Боевики группировки ХАМАС в четверг передали Израилю тела четырех погибших заложников.

Среди них должны были быть мальчики Ариэль и Кфир Бибас, ставшие символом трагедии 7 октября 2023 года, а также их мать Шири и 83-летний Одед Лифшиц. Израильские власти вечером в четверг заявили, что тела Шири Бибас среди останков нет, сообщает BBC.

Ранее ХАМАС передал четыре гроба Красному Кресту. На каждом из черных гробов была небольшая фотография заложников. Автомобили Красного Креста, в свою очередь, передали гробы силам ЦАХАЛ на территории сектора Газа.

Израиль начал идентификацию тел и позднее сообщил, что тело женщины опознать не удалось.

«Тело не принадлежит ни их матери Шири, ни какому-либо другому израильскому заложнику», — говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

«Это очень серьезное нарушение со стороны террористической организации ХАМАС, которая в соответствии с соглашением должна вернуть четырех погибших заложников, — добавили в ЦАХАЛ. — Мы требуем, чтобы ХАМАС вернул Шири домой вместе со всеми нашими заложниками».

Военные также сообщили семье Бибас, что эксперты опознали тела Ариэля и Кфира. По данным Израиля, они были убиты.

«По оценке соответствующих органов и на основании имеющихся разведывательных и диагностических данных, Ариэль и Кфир Бибас были зверски убиты в плену в ноябре 2023 года палестинскими террористами», — заявил представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.

Боевики ранее заявляли, что мальчики погибли в результате израильского авиаудара в начале операции против боевиков в Газе. Группировка утверждала, что сделала все возможное для того, чтобы защитить заложников и сохранить их жизни.

ХАМАС передал тела погибших впервые с начала войны в Газе, начавшейся после нападения боевиков на Израиль 7 октября 2023 года.

Четыре члена семьи Бибас были похищены из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года. На момент похищения Кфиру Бибасу было всего около 10 месяцев, он был самым юным заложником. Его брату, Ариэлю, было 4 года, матери Шири - 32 года.

В преддверии передачи тел погибших заложников, их родственники говорили: «Пока мы не получим окончательного подтверждения [их смерти], наш путь не окончен».

Родители Шири Бибас, Йосси и Маргит Сильберман, были убиты при нападении на Нир-Оз 7 октября 2023 года.

35-летний отец семейства Ярден Бибас, которого взяли в заложники отдельно от его жены и детей, вышел на свободу 1 февраля.

Мальчики Бибас стали в Израиле символом нападения ХАМАС 7 октября. В кампании за освобождение заложников использовались оранжевые воздушные шары, символизирующие рыжеволосых мальчиков.

Еще один заложник, тело которого было передано Израилю, — это Одед Лифшиц, журналист и активист, которому было больше 80 лет на момент нападения ХАМАС.

Его жена Йохевед тоже была взята в заложники и вышла на свободу в конце октября 2023 года. Она рассказала, что «прошла через ад».

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