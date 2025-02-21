При поддержке PASHA Holding азербайджанские школьники впервые запустят спутник на орбиту с ракеты SpaceX

В этом году планируется вывести на космическую орбиту пико-спутник PocketQube с помощью ракеты-носителя SpaceX. Проект реализуется в рамках Азербайджанского национального конкурса спутниковых инноваций среди учеников 7-9-х классов при организационной поддержке PASHA Holding, Космической академии при Azercosmos и при содействии Министерства цифрового развития и транспорта, Агентства инноваций и цифрового развития, Агентства дошкольного и общего образования при Министерстве науки и образования, Института образования, Космического агентства Бразилии и бразильской компании IDEIA Space.

Программа совместного запуска (Rideshare) SpaceX позволяет выводить на орбиту несколько малых спутников различных заказчиков в рамках одного запуска. Кроме того, высоконадежная платформа запуска SpaceX обеспечит безопасное выведение спутника PocketQube на орбиту, способствуя успешной реализации технических и научных целей проекта.

Эта инициатива подчеркивает интеграцию азербайджанских школьников в международные космические технологии, значимость передовых технологий в образовании и важность повышения цифровой грамотности учащихся. Помимо этого, проект вдохновляет молодежь на установление новых партнерств на национальном и международном уровнях, а также на применение теоретических знаний в рамках сложных практических проектов.

Напомним, что компания PASHA Holding уделяет особое внимание развитию инноваций и поддержке инновационной экосистемы в стране. В этом направлении холдинг организует INMerge Innovation Summit и PASHA Hackathon, а также оказывает поддержку местным инкубационным и акселерационным центрам. Отметим, что в стране при поддержке PASHA Holding также были созданы первый венчурный фонд, школа Holberton и школа Кибербезопасности.

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