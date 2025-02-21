Назван победитель конкурса «EY Предприниматель года 2025» - ФОТО

Учредитель консалтинговой компании Princeps Legem Гюльбениз Мамедова стала победительницей конкурса «Предприниматель года».

Гюльбениз Мамедова - учредитель консалтинговой компании Princeps Legem - стала победительницей конкурса «Предприниматель года», который проводится в нашей стране шестой год подряд. Организатором конкурса является компания EY Azerbaijan.

«Предприниматель года» – одна из самых престижных наград в области предпринимательства. Конкурс содействует подъему деловой активности и стимулирует успешных и амбициозных предпринимателей к достижению новых высот.

Победителя конкурса определило независимое жюри, состоящее из представителей делового сообщества, топ-менеджеров крупных компаний и международных финансово-кредитных организаций.

Независимое жюри оценивало предпринимателей по нескольким критериям, среди которых дух предпринимательства, целеустремленность, а также положительное влияние деятельности на общество.

Генеральным спонсором конкурса «Предприниматель года» является банк ABB, финансовую поддержку оказывает компания bp. Партнерами конкурса являются консалтинговая компания Ekvita, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций – AZPROMO, рекламное агентство Times Consulting и Ассоциация профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана (APFM)

В этом году 12 предпринимателей боролись за звание "Предприниматель года 2025".

Гюльбениз Мамедова поделилась впечатлениями после вручения награды: «Я очень рада и крайне взволнована. Я горжусь тем, что стою здесь сегодня. Как я уже упоминала во время интервью с членами жюри, я начала работать в 19 лет и стала матерью в молодом возрасте. Причина, по которой я здесь сегодня, — это мои дети. Я понимала, что должна быть сильной ради них, я много работала и прилагала большие усилия. Благодарю вас за высокую оценку моих стараний. Я верю, что мои достижения могут стать источником вдохновения и для других женщин. Выражаю глубокую благодарность организаторам и членам жюри».

По решению независимого жюри были названы победители в номинациях:

· «Выдающиеся достижения в женском предпринимательстве» - Сабина Газизаде, SDA Consulting;

· «Инновации» - Бахруз Рустамов, Upsystems;

· «Лидер индустрии» - Камран Салаев, Spektr Group;

· «Региональное развитие» - Эльчин Алиев, Regional Hospital;



Компания EY учредила конкурс «Предприниматель года» в 1986 году. Сегодня конкурс проводится в 145 городах по всему миру, охватывая более 60 стран.

Основная цель конкурса – отметить достижения талантливых предпринимателей, а также дать им возможность поделиться историей успеха и вдохновить примером других.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить, перейдя по ссылке: www.eoy.az

На правах рекламы