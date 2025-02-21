Италия призвала запретить «оскорбительный» номер Эстонии на «Евровидении-2025»

Итальянская организация по защите прав потребителей Codacons потребовала запретить исполнение песни Espresso Macchiato представителя Эстонии Томми Кэша на конкурсе «Евровидение-2025».

Об этом пишет издание The Guardian.

В тексте, который состоит из ломаной смеси английского и итальянского, описывается жизнь, полная удовольствий. История рассказывает о неком богаче, «работающем без выходных» и очень любящем кофе. В песне поётся, что он «потеет, как мафиози», а «жизнь похожа на спагетти: жёсткая, пока не приготовишь».

Представители Codacons считают, что композиция эстонского исполнителя «оскорбляет множество людей». В связи с этим организация попросила организаторов конкурса запретить Espresso Macchiato, как прежде ограничивали исполнение песен с сексистскими и оскорбительными текстами в адрес женщин.