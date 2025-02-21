Очередная группа переселенцев отправлена в город Джебраил - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева и согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории из Гарадагского района Баку в город Джебраил отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев, ранее временно проживавших в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных уголках республики.

На данном этапе в город Джебраил переселяются 33 семьи – всего 183 человека.

Возвращающиеся в родной край жители Джебраила поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную поддержку и заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, отдавших жизнь на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тыс. человек. К ним, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

Источник: АЗЕРТАДЖ