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Помощник президента США: ХАМАС должен быть уничтожен

First News Media23:40 - 21 / 02 / 2025
Помощник президента США: ХАМАС должен быть уничтожен

Вашингтонская администрация полагает, что палестинское движение ХАМАС не отличается от террористических группировок «Исламское государство» (ИГИЛ) и «Аль-Каида» и должно быть уничтожено.

Как передает ТАСС, такую позицию изложил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, выступая на Конференции консервативных политических действий.

«ХАМАС - это одна из худших террористических группировок, - сказал он. - Они не отличаются от ИГИЛ и «Аль-Каиды». И они, безусловно, должны быть уничтожены».

Помощник президента США также считает, что ХАМАС выступает против решения ближневосточного вопроса Палестиной и Израилем и «никогда не позволит» его достичь. «Вот почему нельзя, чтобы они далее существовали», - добавил он, говоря о палестинском движении. По мнению Уолтца, ХАМАС также «нельзя позволить управлять сектором Газа».

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