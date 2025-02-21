Госагентство обратилось к родителям школьников

В связи с погодными условиями и выпавшими осадками, наблюдающимися по всей стране, существенного снижения посещаемости занятий по сравнению с предыдущими днями не наблюдается, и образовательный процесс продолжается без перерывов.

Об этом говорится в сообщении Госагентства дошкольного и общего образования.

В свете нестабильных погодных условий ведомство просит родителей, особенно родителей учеников младших классов, следить за детьми, идущими в школу, а руководителей образовательных учреждений соблюдать соответствующие меры безопасности.