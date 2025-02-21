Дорожная полиция призвала пешеходов к осторожности и соблюдению ПДД

Неблагоприятные погодные условия в настоящее время по всей стране создали ряд трудностей для пешеходов: возросла вероятность наезда из-за скользких дорог и ограниченной видимости.

Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к пешеходам (ГУГДП).

Однако порой пешеходы, неверно оценивая нестабильные погодные условия, больше полагаясь на ответственность водителей, переходят дорогу в непредусмотренных для этого местах, при наличии тротуара ​​движутся по проезжей части или внезапно выходят на нее, создавая реальные условия для дорожно-транспортных происшествий.

Следует иметь в виду, что внезапно вышедший на скользкую дорогу пешеход вынуждает водителя, который и без того с трудом двигается, резко тормозить, что может привести к серьезным происшествиям, таким как наезд на пешехода, столкновение или удар о препятствие.

ГУГДП обращается к пешеходам, являющимся наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, в очередной раз призывает их беречь свою жизнь и здоровье, отправляясь в путь в неблагоприятных погодных условиях, не пренебрегать данными рекомендациями и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения!