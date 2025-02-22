Трамп приедет в Москву на 9 мая - Le Point

Президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование 9 мая и встретится с Владимиром Путиным, сообщил французский журнал Le Point со ссылкой на источники.

«Какую победу отпразднуют 9 мая 2025 года Владимир Путин и Дональд Трамп? Не столько союзников 1945 года, сколько их собственных, общих, на мирных переговорах по Украине, которые, согласно плану Келлога, должны завершиться 9 мая», — говорится в материале.

В статье говорится, что такое развитие событие станет триумфом Владимира Путина, а европейцы будут смотреть по телевизору парад российских войск, приветствуемых президентом США.