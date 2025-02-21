США предложили Украине обновленный вариант договора по полезным ископаемым

США и Украина обсуждают «улучшенную» версию соглашения по использованию украинских полезных ископаемых, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Администрация Дональда Трампа после нескольких дней переговоров передала Украине обновленную редакцию документа, в которой «были учтены некоторые опасения президента Владимира Зеленского», рассказали американский и украинский чиновники. В частности, по словам одного из собеседников Axios, в обновленный проект внесены «существенные улучшения», которые сделали документ соответствующим украинскому законодательству. Например, из него убран пункт о том, что сделка будет находиться под юрисдикцией суда Нью-Йорка. Ранее The Telegraph отмечал — это положение фактически означало «экономическую колонизацию» Украины на неограниченный срок, что хуже репараций, которые были наложены на Германию и Японию после поражения во Второй мировой войне.

В последние дни из-за возможного договора об украинских минералах отношения США и Украины обострились.

Администрация Трампа в рамках соглашения в обмен на военную помощь потребовала от Украины 50% доходов от добычи ресурсов и 50% от стоимости «всех новых лицензий, выданных третьим лицам». Также там указывалось, что сделка будет иметь преимущественную силу над любыми другими торговыми договорами Украины. Зеленский дважды отказывался подписывать договор, сославшись на то, что его нужно доработать и что соглашение должен одобрить парламент. В результате по окончании Мюнхенской конференции по безопасности советник по нацбезопасности США Майк Уолц сказал о «большом разочаровании» из-за срыва сделки. «Вице-президент [Джей Ди] Вэнс был очень расстроен, покидая Мюнхенскую конференцию по безопасности. И это вдобавок к [разочарованию] президента», — подчеркнул он в интервью Fox News в четверг.

После этого Трамп назвал Зеленского «диктатором» без выборов, который выбрал войну с Россией, а Зеленский намекнул, что Трамп оказался под влиянием российской «дезинформации». Однако после такого обмена любезностями 20 февраля Зеленский встретился в Киеве со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом и обсудил с ним соглашение о полезных ископаемых, а также ситуацию на поле боя, возвращение военнопленных и гарантии безопасности для Украины в рамках будущего мирного соглашения. По итогам встречи Зеленский выступил с заявлением, в котором поблагодарил США за поддержку. «Украина готова к прочному, эффективному инвестиционному соглашению и договору о безопасности с президентом США. Мы предложили самый быстрый и конструктивный путь достижения результатов. Наша команда готова работать 24/7», — заявил он. Уолтц же отметил, что Келлог помог украинскому лидеру «осознать необходимость прекращения войны».

Один из собеседников Axios также сообщил, что несколько помощников Зеленского уговаривали его подписать обновленное предложение по полезным ископаемым, чтобы избежать дальнейшего непонимания с Трампом и дать президенту США возможность оправдать поддержку Штатами Украины.

Источник: The Moscow Times