 США предложили Украине обновленный вариант договора по полезным ископаемым | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

США предложили Украине обновленный вариант договора по полезным ископаемым

First News Media11:46 - Сегодня
США предложили Украине обновленный вариант договора по полезным ископаемым

США и Украина обсуждают «улучшенную» версию соглашения по использованию украинских полезных ископаемых, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Администрация Дональда Трампа после нескольких дней переговоров передала Украине обновленную редакцию документа, в которой «были учтены некоторые опасения президента Владимира Зеленского», рассказали американский и украинский чиновники. В частности, по словам одного из собеседников Axios, в обновленный проект внесены «существенные улучшения», которые сделали документ соответствующим украинскому законодательству. Например, из него убран пункт о том, что сделка будет находиться под юрисдикцией суда Нью-Йорка. Ранее The Telegraph отмечал — это положение фактически означало «экономическую колонизацию» Украины на неограниченный срок, что хуже репараций, которые были наложены на Германию и Японию после поражения во Второй мировой войне.

В последние дни из-за возможного договора об украинских минералах отношения США и Украины обострились.

Администрация Трампа в рамках соглашения в обмен на военную помощь потребовала от Украины 50% доходов от добычи ресурсов и 50% от стоимости «всех новых лицензий, выданных третьим лицам». Также там указывалось, что сделка будет иметь преимущественную силу над любыми другими торговыми договорами Украины. Зеленский дважды отказывался подписывать договор, сославшись на то, что его нужно доработать и что соглашение должен одобрить парламент. В результате по окончании Мюнхенской конференции по безопасности советник по нацбезопасности США Майк Уолц сказал о «большом разочаровании» из-за срыва сделки. «Вице-президент [Джей Ди] Вэнс был очень расстроен, покидая Мюнхенскую конференцию по безопасности. И это вдобавок к [разочарованию] президента», — подчеркнул он в интервью Fox News в четверг.

После этого Трамп назвал Зеленского «диктатором» без выборов, который выбрал войну с Россией, а Зеленский намекнул, что Трамп оказался под влиянием российской «дезинформации». Однако после такого обмена любезностями 20 февраля Зеленский встретился в Киеве со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом и обсудил с ним соглашение о полезных ископаемых, а также ситуацию на поле боя, возвращение военнопленных и гарантии безопасности для Украины в рамках будущего мирного соглашения. По итогам встречи Зеленский выступил с заявлением, в котором поблагодарил США за поддержку. «Украина готова к прочному, эффективному инвестиционному соглашению и договору о безопасности с президентом США. Мы предложили самый быстрый и конструктивный путь достижения результатов. Наша команда готова работать 24/7», — заявил он. Уолтц же отметил, что Келлог помог украинскому лидеру «осознать необходимость прекращения войны».

Один из собеседников Axios также сообщил, что несколько помощников Зеленского уговаривали его подписать обновленное предложение по полезным ископаемым, чтобы избежать дальнейшего непонимания с Трампом и дать президенту США возможность оправдать поддержку Штатами Украины.

Источник: The Moscow Times

Поделиться:
222

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до 5° мороза

Общество

Сегодня автобусы в Баку будут работать до этого времени

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял председателя Комиссии по национальной обороне ...

Общество

Последствия снегопада: В Баку за медицинской помощью обратились 15 человек

В мире

Трамп пошутил, что разрешит Канаде оставить гимн в случае присоединения к США

Пезешкиан обратился к Трампу с пословицей на азербайджанском языке - ВИДЕО

Названа дата открытия мемориала жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

США выходят из ООН

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

В Эгейском море произошло сильное землетрясение

Зеленский: Украине будет очень тяжело выжить без военной поддержки США

Вице-президент США: самая большая угроза для Европы находится в ней самой

Зеленский: Переговоры России и США в Эр-Рияде стали для нас сюрпризом, мы узнали о них из СМИ

Последние новости

В Азербайджане создано Государственное агентство гражданской авиации

Сегодня, 13:35

В Азербайджане отметят 100-летие Бахтияра Вахабзаде – Распоряжение Президента

Сегодня, 13:25

В Баку насмерт сбит пешеход

Сегодня, 13:23

Обнародовано число обращений в Центр скорой и неотложной медицинской помощи из-за травм в снежную погоду

Сегодня, 13:21

Состоялся обмен мнениями по торгово-экономическим связям с Украиной

Сегодня, 13:20

Сегодня автобусы в Баку будут работать до этого времени

Сегодня, 13:05

Трамп пошутил, что разрешит Канаде оставить гимн в случае присоединения к США

Сегодня, 13:03

Символ чести и отваги: Хулуси Акар подарил Ильхаму Алиеву турецкий кылыч - ФОТО

Сегодня, 12:59

Пезешкиан обратился к Трампу с пословицей на азербайджанском языке - ВИДЕО

Сегодня, 12:57

В Агдаше пресечена попытка наркоторговли

Сегодня, 12:53

Что грозит водителям, использующим «липовые» номера?

Сегодня, 12:45

Погода на субботу: В Баку ожидается до 5° мороза

Сегодня, 12:44

МВД предупреждает автомобилистов: раз выехали в такую погоду, будьте осторожны! - ВИДЕО

Сегодня, 12:40

AZAL планирует осуществлять прямой чартерный рейс между Баку и Инчхоном

Сегодня, 12:35

Названа дата открытия мемориала жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

Сегодня, 12:30

Николь Кидман, Жизель Пелико и другие женщины года по версии TIME – ФОТО

Сегодня, 11:58

США выходят из ООН

Сегодня, 11:53

Рубио допустил ослабление антироссийских санкций, если…

Сегодня, 11:49

США предложили Украине обновленный вариант договора по полезным ископаемым

Сегодня, 11:46

Дорожная полиция призвала пешеходов к осторожности и соблюдению ПДД

Сегодня, 11:42
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31