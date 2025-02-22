В Грузии обвинили ЕС в желании смены правительства

Определенные круги в ЕС хотят смены власти в Грузии и прилагают для этого все усилия, заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский в ответ на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Сикорский заявил, что Польша ожидает перелома антиевропейской тенденции, созданной в Грузии партией «Грузинская мечта», и поддержит проевропейские устремления грузинского общества.

«У него есть план и задача – сменить власть в Грузии, это желание определенного круга в Евросоюзе, и в этом случае Грузия уже превращена в поле битвы для противостояния с администрацией США. Такова реальность, и, к сожалению, именно этому служит министр иностранных дел Польши», – заявил Вольский.

Он отметил, что грузинское общество видит правду, и опроверг наличие антиевропейских настроений в стране.