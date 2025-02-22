США пригрозили Ираку

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Ирак, чтобы разрешить возобновить экспорт курдской нефти, пригрозив в случае отказа санкциями наряду, сообщили агентству Reuters восемь источников, напрямую знакомых с этим вопросом.

Советник премьер-министра Ирака в своем заявлении отрицал, что существовала угроза санкций или давления на правительство во время его общения с администрацией США.

Скорейшее возобновление экспорта из полуавтономного региона Ирака Курдистан поможет компенсировать потенциальное сокращение экспорта иранской нефти, который Вашингтон пообещал сократить до нуля в рамках кампании Трампа по «максимальному давлению» на Тегеран.

Отмечается, что США оказывают давление на Ирак, требуя возобновить экспорт через Турцию и прекратить «контрабанду» курдской нефти в Иран.

«Вашингтон оказывает давление на Багдад, чтобы обеспечить экспорт курдской сырой нефти на мировые рынки через Турцию, а не продавать ее по низкой цене Ирану», — приводит Reuters слова иракского чиновника.

Источник: РИА Новости