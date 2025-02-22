Трамп уволил главу генштаба США

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что отправил в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерала Чарльза Брауна.

Глава Белого дома поблагодарил его за более чем 40-летнюю службу стране, в том числе на этой должности.

Он назвал Брауна «прекрасным джентльменом» и «выдающимся лидером». Кроме того, американский лидер пожелал генералу и его семье «великого будущего».

Он также заявил, что номинирует на этот пост генерал-лейтенанта Военно-воздушных сил (ВВС) США Дэна «Разина» Кейна. Его кандидатуру теперь должен утвердить сенат.

10 февраля Трамп объявил, что в США будут уволены все члены наблюдательных советов армейских, военно-воздушных, военно-морских академий и Академии береговой охраны. По словам президента, он принял такое решение, поскольку американские военные академии «за последние четыре года оказались под влиянием левых идеологов».

Также он заявил, что у Соединенных Штатов «будет самая сильная армия в истории».

Источник: Газета.ру