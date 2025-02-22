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В Гобустане обнаружено большое количество боеприпасов

First News Media10:30 - Сегодня
В Гобустане обнаружено большое количество боеприпасов

Сотрудники Пенитенциарной службы Министерства юстиции и Министерства внутренних дел Азербайджана провели совместное оперативно-розыскное мероприятие.

Как сообщили 1news.az в Пенитенциарной службе, в ходе оперативно-розыскного мероприятия в поселке Гобустан Гарадагского района вблизи заброшенной постройки были обнаружены принадлежащие Ибадову Вагифу Иманхан оглу обрез, 2 ручные гранаты Ф-1, запал УЗРГМ, 1171 разнокалиберный патрон и сигнальный пистолет.

Ручные гранаты были обезврежены сотрудниками Службы спасения особого риска МЧС.

По факту проводится расследование.

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