Красный Крест передал Израилю останки заложницы ХАМАС

Международный комитет Красного Креста(МККК) передал Израилю предполагаемое тело заложницы Шири Бибас, похищенной боевиками палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Об этом сообщает газета The Times of Israel.

ХАМАС подтвердило, что останки принадлежат похищенной Шири Бибас. Они отправлены для опознания в центр судебной медицины в Тель-Авиве. Армия обороны Израиля ситуацию еще не комментировала.

Ранее сообщалось, что ХАМАС передало Красному Кресту останки четырех заложников. Семьи на тот момент еще не успели их опознать. Немногим позднее Израиль обвинилгруппировку в нарушении сделки при передаче останков заложников — утверждалось, что останков Шири Бибас среди них не было. Израильские военные назвали это грубейшим нарушением со стороны ХАМАС.

С 19 января между Израилем и ХАМАС действует режим прекращения огня. ХАМАС обещало освободить 33 израильских заложника на первом этапе в рамках 42 дней.