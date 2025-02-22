США представят резолюцию по урегулированию конфликта в Украине

США представят на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН разработанный ими проект резолюции по урегулированию конфликта в Украине 24 февраля.

Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в X.

По его словам, США 24 февраля «предложат ООН историческую резолюцию, которую следует поддержать всем членам организации, чтобы проложить путь к миру». Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп «привержен цели закончить»украинский конфликт.

В прикрепленном к сообщению заявлении Госдепа США указано, что Трамп стремится к «разрешению конфликта, которое бы обеспечило долгосрочный мир». Разработанный США проект резолюции, по утверждению американского внешнеполитического ведомства, «соответствует этой позиции, а также зафиксированному в Уставе ООН принципу мирного разрешения споров». Всем странам, разделяющим «изначальные ценности ООН, необходимо согласиться, что достижение мира возможно». Резолюция фиксирует, что конфликт в Украине «ужасен, ООН может помочь завершить его, а достижение мира возможно».

«Мы верим, что настал момент внести свой вклад в окончание [конфликта]. [Принятие резолюции] - это наша возможность активизировать движение в сторону мира», - говорится в заявлении.