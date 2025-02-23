ХАМАС потребовал освобождения палестинских заключенных

Палестинское движение ХАМАС через своего представителя Иззата ар-Ришка обратилось к международным посредникам с требованием оказать давление на Израиль.

Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале движения.

Поводом стал отказ израильских властей выпустить палестинских узников, освобождение которых, согласно ранее достигнутым договоренностям, должно было состояться в субботу.

В документе подчеркивается, что ХАМАС расценивает действия Израиля как «сознательную попытку сорвать выполнение соглашения».

«Мы требуем от посредников и мирового сообщества принудить оккупационные власти немедленно освободить наших людей без дальнейших отсрочек», — заявил ар-Ришк.

Представитель движения также отверг обвинения Израиля в том, что церемонии освобождения заложников носят унизительный характер. Накануне, демонстрируя «уважение к палестинскому народу», военное крыло ХАМАСа — «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — освободило израильского араба Хишама ас-Сейида, находившегося в плену в секторе Газа с 2015 года. Это решение было реализовано без публичной церемонии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна отложила освобождение палестинских заключенных, которое должно было состояться 22 февраля.

Источник: Gazeta.ru