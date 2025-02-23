Премьер-министр Пакистана прибыл в Азербайджан с официальным визитом - ФОТО

23 февраля премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.