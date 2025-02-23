Нетаньяху: Израиль готов в любой момент возобновить боевые действия в Газе

Израильская армия в любой момент готова возобновить интенсивные бои в секторе Газа, оперативные планы для этого уже подготовлены, а конечной целью является разгром радикального палестинского движения ХАМАС.

Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая перед выпускниками офицерских курсов.

"Мы готовы в любой момент вернуться к интенсивным боевым действиям. Оперативные планы уже разработаны", - сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что главные цели операции в Газе остаются неизменными: возвращение всех до единого удерживаемых там заложников и полный разгром ХАМАС. "Победа, победа и только победа", - заявил премьер, заметив, что она "может быть достигнута через переговоры, но может быть достигнута и другим путем". "С самого начала войны я верил, что сочетание военного и политического давления приведет к возвращению наших похищенных, и действительно, наши героические бойцы оказывали военное давление на ХАМАС, в том числе недавно. Это давление, это наращивание войск наряду с решительными заявлениями президента [США Дональда] Трампа привели к освобождению заложников в последние недели. Я обещаю вам, что мы не откажемся от задачи вернуть домой всех без исключения", - добавил он.

Нетаньяху также поблагодарил Трампа за отправку в Израиль вооружений, которые, по словам премьера, "серьезно помогут достичь полной победы" Израилю, и в очередной раз положительно оценил предложение американского лидера выселить всех палестинцев из Газы. "Мы поддерживаем прорывной план президента Трампа, который должен дать жителям Газы свободу уехать и позволит создать другую Газу", - отметил Нетаньяху.

Источник: ТАСС