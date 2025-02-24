Лавров: РФ готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой

РФ готова вести переговоры по Украине, но боевые действия прекратит только при результате, который устроит российскую сторону.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

«Мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира, но боевые действия мы прекратим только, когда эти переговоры дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию», - сказал министр.

Источник: ТАСС