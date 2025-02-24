Дорожная полиция предупреждает об опасности гололеда на дорогах

Сегодня в первой половине дня из-за относительного повышения температуры воздуха наблюдалось частичное таяние снега и льда на дорогах, но ближе к вечеру с понижением температуры вновь ожидается образование гололеда на дорогах.

Главное управление государственной дорожной полиции, учитывая, что на дорогах, особенно в открытых местах, подверженных ветру, на спусках и подъемах, а также на мостах вероятность скольжения значительно увеличивается, просит водителей планировать свои поездки в светлое время суток, предпринимать необходимые меры предосторожности, не выезжать на дороги на транспортных средствах, не оснащенных для зимнего сезона, и не садиться за руль неопытным водителям.

«С учетом вероятности скольжения на снежных и ледяных дорогах пешеходам также рекомендуется быть осторожными, не выходить на проезжую часть и строго соблюдать правила безопасности», - подчеркнули в Дорожной полиции.