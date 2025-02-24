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Миф о военной помощи: Почему Франция не спасет Армению

First News Media18:30 - Сегодня
Миф о военной помощи: Почему Франция не спасет Армению

Смена власти в США коренным образом изменила и продолжает ломать устоявшееся десятилетиями восприятие странами своего места в сегодняшнем мире.

В первую очередь это касается европейских стран-союзниц США. Общий характер насаждаемых новыми вашингтонскими властями отношений с государствами ЕС переворачивает все с ног на голову, выводя на передний план в этих связях меркантильный интерес Штатов. Администрация президента Дональда Трампа ставит перед союзниками требование: за все американское, чем пользовались раньше «на халяву» и что великодушно «по-братски» прощалось прежними администрациями, отныне придется платить. За дисбаланс в торговле – пошлинами, за свою безопасность - тремя-пятью процентами ВВП от каждой страны в копилку НАТО. И вдруг оказалось, что Европа к такому повороту не готова. Первого президентского срока Трампа (2017-2021) им было недостаточно, чтобы осознать необходимость повысить собственную экономическую и военную устойчивость. Так были бездарно упущены последующие четыре года президентства Джо Байдена, когда Европа могла, если и не полностью, то хотя бы частично перестроить архитектуру всего комплекса взаимоотношений с США в сторону снижения зависимости от Америки.

На этом фоне разразилась российско-украинская война, где США и их союзники обещали всестороннюю поддержку Киеву. Однако даже при Байдене, когда единство НАТО казалось незыблемым, эта помощь была недостаточной. Дефицит вооружений, коррупция в поставках и постоянные задержки, связанные с плохой логистикой, привели к тому, что Украина потеряла стратегическую инициативу. Теперь, с возвращением Дональда Трампа, Вашингтон и вовсе намерен прекратить финансирование Киева и заставить Европу взять бремя военной помощи на себя. Франция и Германия, крупнейшие экономики ЕС, должны бы встать во главе поддержки Украины, но их реальная способность обеспечить Киев необходимыми ресурсами остается сомнительной.

Именно в этой ситуации особенно нелепо выглядят надежды Армении на военное сотрудничество с Францией. Если Париж не в состоянии помочь Украине, которая территориально ближе и стратегически для него важнее, то как он сможет оказать поддержку Армении? Французская оборонная промышленность не справляется с украинскими запросами, а политические ограничения делают поставки вооружений в Армению еще менее вероятными.

Но тема военного сотрудничества постоянно подогревается в ходе частых визитов министра обороны Армении Сурена Папикяна в Париж и послом Франции в Иреване Оливье Декотиньи. Отметив в интервью Общественному радио Армении, что сегодня Франция - единственная западная страна, поставляющая военную технику Армении, он выразил надежду на то, что и другие страны последуют этому примеру. Декотиньи анонсировал развитие военного сотрудничества с Арменией в 2025 году по трем направлениям. Первое, по его словам, предусматривает поставки техники. Другое направление - переподготовка армянских военных как на территории самой Армении, так и во Франции. Третье предполагает оказание Парижем консультационных услуг министерству обороны Армении с целью реформирования и усиления армянской армии. По словам дипломата, сотрудничество в оборонной сфере с Арменией осуществляется с целью помочь последней «защитить свою территорию, население и суверенитет». Можно было бы поверить в искренность этих слов, если забыть, к чему привело это Грузию в 2008 году и Украину в настоящее время.

Франция с начала украинского конфликта заявляла о готовности поддерживать Киев, на деле же ее помощь была не столь значимой, как на словах. Париж активно разыгрывал карту санкционного давления на Россию и громких дипломатических заявлений, но когда доходило до реальных поставок вооружений, Франция не раз под различными предлогами оказывалась в стороне. Обещанные самолеты, танки и гаубицы прибывали в ограниченных количествах, а дефицит боеприпасов стал проблемой не только для Украины, но и для самой французской армии.

Эти реалии показывают, что Париж не способен вести полномасштабную военную поддержку даже для союзников, находящихся в приоритетной зоне внимания Запада. Следовательно, разговоры о военной помощи Армении — не более чем политическая риторика, призванная удержать Иреван в сфере западного влияния. Франция активно раздувает тему «поддержки» Армении, однако вся ее политика сводится лишь к громким заявлениям. Обещанные поставки вооружений Баку, конечно же, воспринимает как провокацию, но не сильно придает им значения, поскольку для реального изменения ситуации на Южном Кавказе они не имеют никакой значимости.

Логистика поставок в Армению затруднена, Франция не имеет там военной базы, а политические риски для Елисейского дворца очевидны. Любая эскалация поставит под угрозу взаимоотношения Парижа с Турцией и еще больше осложнит его и без того напряженные отношения с Азербайджаном, что неизбежно создаст дополнительные проблемы для французской дипломатии.

В то же время Франция использует армянский фактор в своих геополитических играх, стремясь усилить влияние на Южном Кавказе и оказывать давление на Азербайджан и Турцию с одной стороны и одновременно создать с помощью прозападной Армении очаг нестабильности вблизи южных российских границ. Париж традиционно поддерживает армянский лоббизм, но делать ставку на французскую помощь в военной сфере — стратегическая ошибка. У Франции нет ни логистических возможностей, ни политической воли для оказания реальной поддержки. Она не способна эффективно поддержать Украину, тем более - не поможет Армении.

А между тем Армении не следует искать гаранта своей безопасности за тридевять земель. Вопросы надо решать непосредственно со своими соседями по региону. И главной гарантией безопасности для нее является прекращение каких бы то ни было территориальных претензий к соседям, признание их территориальной целостности и суверенитета, выстраивание с ними нормальных отношений, невмешательство в их внутренние дела, в общем, все по межправу.

Однако в Иреване, похоже, готовы наступить на те же грабли, что и когда-то Грузия, а теперь и Украина. И если грузинская элита уже осознала всю цену западных обещаний, а к украинской элите это понимание постепенно приходит только сейчас, то армянским политикам, похоже, в недалекой перспективе предстоит сделать этот вывод на собственном горьком опыте.

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