В БИГ прошла встреча с представителями зарубежных медиа

В Бакинской инициативной группе (БИГ) прошла встреча с представителями медиа из колониальных территорий Франции.

Как сообщает Report, участникам была представлена подробная информация о деятельности организации, ее целях и направлениях работы. Также был продемонстрирован видеоролик о международных проектах, реализованных БИГ за последние два года.

Глава организации Аббас Аббасов сообщил о массированных кибератаках на сайт и страницы БИГ в социальных сетях, отметив, что вмешательство извне значительно возросло. Журналистам был представлен видеоматериал, подтверждающий эти факты.

В ходе встречи также обсуждались предвзятые заявления французских официальных лиц и СМИ в адрес Азербайджана и БИГ. Аббасов подчеркнул, что одной из целей визита иностранных журналистов является наглядная демонстрация необоснованности подобных обвинений.

В рамках поездки 12 представителей зарубежных медиа проведут ряд встреч и примут участие в специализированных тренингах в сфере коммуникаций.