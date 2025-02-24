Омбудсмены Турции и Азербайджана представzn международному сообществу доказательства зверств, совершенных Арменией в Карабахе

Уполномоченные по правам человека (Омбудсмены) Турции и Азербайджана будут укреплять сотрудничество для распространения на международном уровне доказательств бесчеловечных злодеяний, совершенных Арменией в Карабахе.

Как сообщает Report, такое мнение высказал новый главный омбудсмен Турции Мехмет Акарча после выступления на памятном мероприятии в Великом национальном собрании Турции по случаю 33-й годовщины Ходжалинского геноцида.