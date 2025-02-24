В США уволят две тысячи сотрудников USAID
Две тысячи работников агентства по международному развитию США (USAID) получили электронные письма об увольнении.
Об этом пишет газета The New York Times.
«Увольняют две тысячи сотрудников [USAID] и отправляют до тысячи сотрудников дипломатической службы в оплачиваемый отпуск», — говорится в публикации.
Исключения сделали для работающих над «критически важными программами». Под увольнение попали сотрудники, находящиеся в США, уточнило издание.
Источник: Gazeta.Ru
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