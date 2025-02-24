Ильхам Алиев: Мы с Пакистаном будем поддерживать друг друга по всем вопросам международных отношений

Как две братские страны, Азербайджан и Пакистан будут продолжать поддерживать друг друга по всем вопросам международных отношений.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

«Мы поддерживаем друг друга в вопросах суверенитета и территориальной целостности наших стран. Мы активно сотрудничаем в международных институтах, всегда поддерживаем друг друга во всех международных организациях, членами которых являемся», - подчеркнул глава государства.