Британия запретит въезд всем высокопоставленным политикам из РФ

Великобритания в рамках очередного пакета антироссийских санкций планирует запретить въезд в страну всем высокопоставленным политикам, чиновникам и менеджерам из РФ, сообщает газета The Times.

По ее данным, британское МВД внесет в санкционные списки «всех региональных и федеральных министров, а также директоров и высокопоставленных менеджеров крупных российских компаний». Ограничительные меры также затронут высокопоставленных чиновников федеральных и государственных ведомств и агентств, менеджмент компаний энергетического и финансового сектора, а также руководство российских СМИ.

Власти страны объясняют необходимость такого шага намерением усилить политическое давление на российское руководство и «снизить угрозы национальной безопасности», которые представляют связанные с Кремлем элиты.

Полный список лиц, подпавших под санкции, будет опубликован министерством внутренних дел.

Источник: ТАСС