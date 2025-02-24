Президент: Мы работаем над вопросом совместных производственных предприятий с Пакистаном

Сегодня мы также обсудили отличное сотрудничество в области оборонной промышленности и предложили начать работу по совместному производству оборонной техники. Потенциал для этого имеется.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на азербайджано-пакистанском бизнес-форуме.

«В то же время мы знаем, что у Пакистана очень развитая фармацевтическая промышленность. Согласно предоставленной мне информации, более 90 наименований фармацевтической продукции Пакистана зарегистрированы в Азербайджане. Таким образом, наше предложение также заключается в рассмотрении возможностей совместного производства фармацевтической продукции в Азербайджане», - отметил глава государства, подчеркнув, что есть огромный потенциал и во многих других сферах.