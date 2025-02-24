В Польше разворовали €91 млн из средств ЕС, предназначенных для Украины

Еврокомиссия (ЕК) сообщила о хищении средств при закупке генераторов для Украины польской компанией RARS.

Сумма хищений составила €91 млн, Польше придется вернуть эти средства из госбюджета, сообщает RMF FM.

Проект по закупке генераторов для Украины финансируется из средств Евросоюза. На прошлой неделе Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) завершило расследование предполагаемых хищений при расходовании этих средств. OLAF выявило, среди прочего, «завышение цен, отсутствие конкуренции и предоставление неправомерных преимуществ некоторым подрядчикам». Нарушения были допущены во время правления польской партии «Право и справедливость», расследование привело к аресту трех человек.

ЕК проведет окончательную оценку проекта закупок в 2026 году. После этого примут решение относительно законного возврата денег Польшей. «Мы придерживаемся политики нулевой терпимости в отношении любых обвинений в мошенничестве, коррупции и неправомерных действиях в проектах, финансируемых ЕС», — заявил представитель ЕК.

Источник: «Коммерсант»