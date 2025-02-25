Замминистра Нидерландов высоко оценил итоги встреч в Баку

Заместитель министра по политическим вопросам Королевства Нидерландов Марсель де Винк поделился своими впечатлениями о поездке в Баку и выразил надежду на скорое возвращение в страну.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Нидерландов в Баку, об этом он заявил в своем видеобращении.

По словам де Винка, в Баку он провел очень продуктивные встречи с рядом официальных лиц, в том числе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым: «Для меня было честью встретиться с ними. Мы обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес», - сказал он.

Замминистра отметил, что в ходе визита обсуждались экономические и консульские вопросы, а также вопросы миграции.

«В наших двусторонних отношениях существует множество тем для обсуждения, поэтому эта поездка оказалась весьма продуктивной. Однако речь шла не только о двусторонних вопросах, но и о региональных проблемах, которые имеют особую значимость, поскольку этот регион является непосредственным соседом Европы. Кроме того, мы затронули более широкие геополитические аспекты, что особенно актуально в нынешних условиях. Я очень благодарен за встречи с коллегами, а также за великолепное гостеприимство, которым я наслаждался в Баку. Это мой первый визит, но, надеюсь, далеко не последний», - подчеркнул Марсель де Винк.