В связи с гибелью 15 человек в Сабунчинском районе арестован производитель гигиенического средства марки Starlyuks

В смерти 15 человек в Сабунчу обвиняется производитель гигиенического средства марки Starlyuks.

Об этом говорится в сообщшении пресс-службы Генпрокуратуры АР.

Отметим, что по факту гибели 15 человек 22-23 февраля в Сабунчинском районе было возбуждено уголовное дело, и проводится предварительное расследование.

В ходе расследования было установлено, что все погибшие (13 мужчин и 2 женщины) были в возрасте от 40 до 60 лет и злоупотребляли спиртными напитками. Личность одного из погибших мужчин не установлена.

Также выяснилось, что гигиеническое средство и этиловый спирт, изъятые с места происшествия, были произведены и упакованы на предприятии Сабухи Хангусейнова, который занимается предпринимательской деятельностью в поселке Бузовна Хазарского района города Баку.

В январе 2025 года С. Хангусейнов был осужден по статье 200.2.2 Уголовного кодекса (обман потребителей и производство или продажа некачественной продукции) и подвергнут штрафу в 5000 манатов. Его производственные помещения были проверены и опечатаны.

При проверке продукции, изъятой с места происшествия, было обнаружено, что гигиеническое средство (спирт) содержало метиловый спирт, который опасен для жизни и здоровья человека.

Сабухи Хангусейнов привлечён в качестве подозреваемого по статьям 200.4 (обман потребителей или продажа некачественной продукции) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух или более человек), и в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, были проведены рейды в аптеках и торговых точках с целью предотвращения продажи технического спирта и иных спиртосодержащих средств людям с алкогольной зависимостью, а также установления личностей лиц, употреблявших алкоголь с погибшими.

Дополнительная информация будет предоставлена общественности по результатам расследования.

Читайте по теме:

Стали известны подробности гибели 15 человек в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО