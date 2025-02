Умерла исполнительница мегахита «Killing me softly» Роберта Флэк – ВИДЕО

24 февраля 2025 года на 89-м году жизни скончалась Роберта Флэк - знаменитая R&B и поп-вокалистка, известная хитами «Killing me softly» и «The first time ever I saw your face».

Согласно заявлению ее представителей, певица ушла из жизни в окружении семьи, сообщает 1news.az со ссылкой на Variety.

Р.Флэк прославилась в 1970-х, когда ее песня «The first time ever I saw your face» зазвучала в фильме Клинта Иствуда «Play misty for me» (1971), после чего композиция возглавила чарты и принесла ей первую премию «Грэмми». В 1973 году второй ее мегахит «Killing me softly» повторил успех и сделал певицу первой женщиной, получившей премию «Грэмми» в номинации «Запись года» два года подряд.

Певица выпустила множество успешных альбомов и синглов, включая «Where is the love», «Feel like making love»и дуэты с Донни Хатауэем. Несмотря на спад популярности в 1980-х, Р.Флэк продолжала записываться и выступать. Ее последний альбом «Let it be Roberta» вышел в 2012 году.