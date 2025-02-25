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МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида

First News Media22:40 - Сегодня
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Сегодня 33-я годовщина Ходжалинской трагедии - одного из самых жестоких зверств, совершенных Арменией против азербайджанского народа.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

"Сегодня мы с глубокой скорбью чтим память невинных жертв Ходжалинского геноцида. Очень важно, чтобы правосудие касалось не только памяти жертв, но и служило гарантией того, что такие отвратительные преступления никогда не повторятся. Азербайджан прилагает все усилия для того, чтобы те, кто совершил эти преступления против наших невинных соотечественников, понесли ответственность за свои деяния", - говорится в сообщении.

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