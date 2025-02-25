Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Омбудсмен Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Об этом 1news.az сообщили в Аппарате омбудсмена.

В заявлении говорится:

«Минует 33 года со дня Ходжалинского геноцида, совершенного Арменией в ходе многолетней политики этнической чистки, ненависти и геноцида против азербайджанского народа и ставшего одной из самых кровавых страниц в истории человечества.

В ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, учинив преступление геноцида против мирного населения.

В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

Вследствие геноцида были грубо нарушены положения ряда международных документов, в том числе Женевских конвенций о защите жертв войны, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и основные права человека, в частности, право на жизнь, личную неприкосновенность, имущество, свободу от пыток и ряд других фундаментальных прав.

По инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики в 1994 году дал первую политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду, было принято постановление об объявлении 26 февраля Днем Ходжалинского геноцида.

Ежегодно во многих странах мира под эгидой Фонда Гейдара Алиева проводится кампания «Справедливость для Ходжалы!», цель которой - информировать международную общественность о Ходжалинском геноциде, добиться дачи этой трагедии политико-правовой оценки на международной арене. Как результат этой кампании национальные законодательные органы 18 государств, 24 штатов США, а также Организация исламского сотрудничества и Организация тюркских государств приняли резолюции и постановления, осуждающие резню мирного населения в Ходжалы и расценивающие ее как геноцид и преступный акт против человечества.

Массовые захоронения, обнаруженные в ходе проводимых широкомасштабных строительно-восстановительных, поисковых работ на территориях, освобожденных от оккупации после Второй Карабахской войны и антитеррористической операции локального характера 2023 года, в том числе и близ крепости Аскеран в Ходжалинском районе, в очередной раз доказывают, что азербайджанцы были беспощадно убиты армянскими солдатами в период оккупации наших земель и во время Ходжалинского геноцида.

Хочу также подчеркнуть, что, несмотря на наши неоднократные призывы, Армения отказывается предпринимать каких-либо решительных мер для выяснения судеб почти четырех тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, а также уклоняется от предоставления точной информации о местах массовых захоронений наших соотечественников, подвергшихся пыткам и убийствам.

Заявления бывшего президента Армении Сержа Саргсяна относительно Ходжалинского геноцида, а также заметки Маркара Мелконяна, брата международного террориста Монте Мелконяна, в его книге «Дорога моего брата: роковое путешествие американца в Армению» о зверских преступлениях, совершенных армянскими солдатами, в очередной раз свидетельствуют, что кровавая резня имела запланированное нацеливание и исходила из проводимой в Армении политики этнической ненависти в отношении азербайджанцев. Аналогично описание событий, произошедших в Ходжалы, и зверских преступлений, совершенных против турок, как героических в книге армянского писателя Зория Балаяна «Возрождение нашей души» еще раз подтверждает, что нынешняя идеология в Армении сформирована на ненависти к другим народам.

В то же время лица армянского происхождения, обвиняемые в преступлениях против мира и человечности, военных и других тяжких преступлениях, в своих показаниях признались в участии в резне в городе Ходжалы в феврале 1992 года. Также были наглядно указаны места совершения тяжких преступлений против мирного населения и их массовые захоронения. Все это еще раз доказывает, что Армения совершила чудовищный геноцид против мирного населения Азербайджана.

Мировое сообщество и международные организации не должны оставаться равнодушными к данному преступлению геноцида, консолидацией общих усилий Ходжалинский геноцид должен получить справедливую правовую оценку, а лица, учинившие эту страшную трагедию, должны понести заслуженное наказание».

Заявление адресовано Генеральному секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет ООН по правам человека, главам ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейского союза, Совета Европы, ОБСЕ, в Международный и Европейский институты омбудсменов, в Ассоциацию омбудсменов Азии, в Организацию исламского сотрудничества и Ассоциацию омбудсменов государств-членов этой организации, в Ассоциацию омбудсменов и национальных институтов по правам человека тюркоязычных государств, в Независимую постоянную комиссию по правам человека Организации исламского сотрудничества, в Европейскую сеть омбудсменов по правам детей, в Международное бюро мира, омбудсменам различных стран и в национальные институты прав человека, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных странах и зарубежных стран в нашей республике, диаспорским организациям Азербайджана.