Азербайджан принят в члены «Центра передового опыта по морской безопасности»
Мероприятие с участием представителей Азербайджана, Португалии, Румынии, Турции и Греции прошло в Командовании НАТО по союзнической трансформации.
На мероприятии было подписано техническое соглашение о членстве Азербайджана в «Центре передового опыта в области морской безопасности» (DGMM/MARSEC COE).
Основным направлением деятельности Центра является обеспечение участия стран-членов в обеспечении безопасности на море, а также поощрение других стран к принятию обязательств в этой области.
Согласно подписанному техническому соглашению, представитель ВМС Азербайджана в течение 3-х лет будет представлять страну в этом центре.
В соответствии с данным нормативным документом в «Центре передового опыта по морской безопасности» НАТО (DGMM/MARSEC COE) будет развеваться флаг Азербайджана, а также там будет постоянно действовать представитель республики.