Азербайджан принят в члены «Центра передового опыта по морской безопасности»

Мероприятие с участием представителей Азербайджана, Португалии, Румынии, Турции и Греции прошло в Командовании НАТО по союзнической трансформации.

На мероприятии было подписано техническое соглашение о членстве Азербайджана в «Центре передового опыта в области морской безопасности» (DGMM/MARSEC COE).

Основным направлением деятельности Центра является обеспечение участия стран-членов в обеспечении безопасности на море, а также поощрение других стран к принятию обязательств в этой области.

Согласно подписанному техническому соглашению, представитель ВМС Азербайджана в течение 3-х лет будет представлять страну в этом центре.

В соответствии с данным нормативным документом в «Центре передового опыта по морской безопасности» НАТО (DGMM/MARSEC COE) будет развеваться флаг Азербайджана, а также там будет постоянно действовать представитель республики.