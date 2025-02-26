Убийство мирных жителей Ходжалы - часть плана Армении по полной этнической чистке азербайджанцев

Автор: депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи

В феврале 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии окружили небольшой азербайджанский город Ходжалы. Местные жители попытались бежать из осажденного города, большинство из них пешком по заснеженным горным тропам, в Агдам.

Но армянские войска настигли беженцев и убили сотни мирных жителей, в том числе женщин, детей, стариков. Раненых армянские фашисты добивали выстрелами в упор. Те, кого не нашли каратели, замерзли, так и не дойдя до Агдама.

613 жителей Ходжалы были зверски убиты, судьба 150 неизвестна до сих пор (из них почти 100 - это женщины и дети), более 1200 получили ранения и обморожения.

Через несколько лет после этой кровавой резни тогдашний президент Армении и непосредственный участник событий Серж Саргсян в интервью международному журналисту сказал буквально следующее: «Они (азербайджанцы) думали, что армяне не смогут поднять руку на мирное население. Нам нужно было сломать этот стереотип. Так и получилось».

Фактически, президент Армении объяснил истинную логику действий армянских войск и намерения армянского руководства. Армения не просто захватывала земли Азербайджана, было важно, чтобы при этом на данных территориях не осталось азербайджанского населения. У азербайджанцев не было выбора, кроме как бежать либо умереть.

Таким образом, убийство мирных жителей Ходжалы не было инициативой или самоуправством кучки военных. Это - часть плана Армении по этнической чистке, оккупации и дальнейшей аннексии территорий Азербайджана.

Последующие действия армянской стороны полностью это подтверждают. Все территории Армения захватывала по одному и тому же сценарию: население полностью изгонялось, а тех, кто не успел убежать, либо убивали, либо они пропадали без вести в подвалах дач армянских бандитов в погонах, таких как генерал и герой Армении Манвел Григорян. Азербайджан до сих пор ищет 4000 своих граждан, пропавших таким образом, а Армения делает вид, что ничего не произошло. Хотя, уверены, вышеописанное является преступлением и по УК Армении.

Сегодня годовщина Ходжалинской трагедии окрашена несколько другими эмоциями. Ряд политических и военных деятелей, участвовавших в оккупации азербайджанских земель, в частности, Ходжалы, находятся на скамье подсудимых в Баку. Среди них бывшие политические «руководители Арцаха», военные «руководители» и непосредственные исполнители преступлений. Есть и пропагандисты типа Давида Бабаяна, и международный отмыватель денег и авантюрист Рубен Варданян. Безусловно, список преступников, планировавших и осуществивших 30-летнюю оккупацию, намного длиннее.

И именно поэтому процесс в Баку, кроме приговоров за множество конкретных преступлений, должен также четко доказать, что армянская сторона действовала в рамках официально принятой государственной идеологии и соответствующего ей плана действий. Целью являлись полная этническая чистка азербайджанцев как в самой Армении, так и на оккупированных территориях, уничтожение всех следов их исторического присутствия там, абсолютная фальсификация культуры и истории этих земель. И действия всех без исключения лидеров Армении подчинены этим целям, ставшим государственной политикой и идеологией, в которые вовлечены система образования, диаспора и Армянская церковь.

Это станет нашим историческим достижением и залогом того, что преступники, которые сегодня не находятся в Бакинском суде, утратят покой и сон, ведь, помимо того, что дело их жизни - захват части Азербайджана - превратилось в прах у них на глазах, дамоклов меч правосудия будет довлеть над ними до конца их жизней.

Сделать это надо, в том числе и в память о жертвах Ходжалы.