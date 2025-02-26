Украинцы чтят память жертв Ходжалинского геноцида в суровых условиях войны - ФОТО

В канун 33-й годовщины Ходжалинского геноцида в Киеве был проведен вечер памяти жертв трагедии.

В памятном мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Украине в знаменитом столичном кинокомплексе «Жовтень», приняли участие депутаты Верховной Рады, сотрудники министерств иностранных дел и юстиции, аккредитованные в этой стране послы, дипломаты, руководство общины крымских татар, а также украинские историки, ученые, профессорско-преподавательский состав и студенты высших учебных заведений, активисты азербайджанской диаспоры, представители местных масс-медиа.

В памятном мероприятии сначала минутой молчания была почтена светлая память жертв трагедии. Затем был показан документальный фильм «Бесконечный коридор» о Ходжалинском геноциде.

Подробно проинформировав участников о Ходжалинском геноциде, посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев отметил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы и совершили массовые убийства мирного населения. В эту кровавую ночь погибло 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков. Восемь семей были полностью уничтожены, 25 детей остались сиротами. В плен попало 1275 человек, судьба 150 из которых до сих пор неизвестна.

«Если бы мировая общественность своевременно дало правовую оценку Ходжалинскому геноциду, возможно, удалось бы предотвратить последующие геноциды, произошедшие в других частях света. Здесь мы должны помнить одну простую истину - безнаказанность порождает новые преступления», - добавил он.

Дипломат подчеркнул, что опубликованные недавно видеокадры и заявления с участием первого президента Армении Левона Тер-Петросяна подтверждают, что изгнание азербайджанцев является частью политики Армении, предъявляющей территориальные претензии к Азербайджану. Его заявления фактически являются открытым и недвусмысленным признанием третьего президента Армении Сержа Саргсяна в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу в ответственности армян к Ходжалинской трагедии.

«Однако грандиозные планы руководства Армении по оккупации азербайджанских земель были сорваны. Благодаря решительной политике Президента Ильхама Алиева, героизму нашей Армии и единству нашего народа Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. Ходжалы был освобожден от 30-летней оккупации со стороны Армении в сентябре 2023 года в результате однодневных антитеррористических мероприятий Вооруженных сил Азербайджана», - напомнил посол.

Выступивший литовский журналист, один из главных создателей документального фильма «Бесконечный коридор» Ричардас Лапайтис, освещавший Ходжалинский геноцид, поделился своими воспоминаниями о том, что он увидел и пережил в Агдаме в конце февраля - начале марта 1992 года.

«Во время идущей в Украине войны важно еще раз увидеть в этой стране правду о Ходжалинском геноциде. Я бы очень хотел, чтобы украинское общество еще раз стало свидетелем зверств, которые произошли в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года», - добавил литовский военный журналист.

Отметив, что ему было всего 23 года, когда произошел Ходжалинский геноцид, Р. Лапайтис вспомнил, что сказала ему ходжалинская мать возле Агдамской мечети.

«В то время Азербайджан находился под широкой информационной блокадой. В Агдаме ко мне подошла женщина, чудом выжившая во время Ходжалинского геноцида, и сказала: «Сынок, как ты думаешь, пишут ли о нас хоть какую-то правду? Я не знаю, из какой вы страны и какую газету представляете, но я прошу вас написать хотя бы одно предложение правды о событиях в Ходжалы после того, как вы вернетесь в свою страну». Знаете, прошли годы, и я выполняю обещание, данное женщине и матери из Ходжалы. Сегодня Киев вновь чтит память самого страшного Ходжалинского геноцида XX века», - отметил Р. Лапайтис.

Затем был показан фильм «Бесконечный коридор» с переведенными на украинский язык субтитрами. В переполненном кинозале все присутствующие были ошеломлены ужасающим зрелищем событий того времени.

Источник: АЗЕРТАДЖ