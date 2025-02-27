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Число пропавших без вести во время Ходжалинского геноцида достигло 210 человек

First News Media12:50 - Сегодня
Число пропавших без вести во время Ходжалинского геноцида достигло 210 человек

Число пропавших без вести лиц во время Ходжалинского геноцида достигло 210 человек.

Об этом АПА сказал заместитель руководителя Рабочей группы Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов.

«После великой Победы в Отечественной войне число новых обращений в Государственную комиссию по фактам без вести пропавших лиц в Первой Карабахской войне увеличилось. С такими обращениями обращаются и люди, чьи родственники пропали без вести во время Ходжалинского геноцида. Могу сказать, что в результате проверки поданных в 2024 году обращений было установлено, что во время Ходжалинского геноцида без вести пропали еще 13 наших граждан, и они были зарегистрированы в установленном порядке как пропавшие без вести лица», - подчеркнул Эльдар Самедов.

Он отметил, что по данным на 01.02.2025 г. в Госкомиссии числятся 210 человек, которые пропали без вести во время Ходжалинского геноцида: «Из них 168 мирных жителей, 42 военнослужащих. Среди мирных жителей 38 детей — 23 мальчика и 15 девочек, 57 женщин, из них 15 пожилых женщин, 30 стариков. Из 210 пропавших без вести лиц есть показания свидетелей о том, что 95 были взяты в заложники и удерживались во время оккупации».

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