Парламент Азербайджана осудил заявление Комитета партнерства ЕС-Армения

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана решительно осуждает заявление Комитета парламентского партнерства ЕС-Армения от 25 февраля 2025 года.

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, парламент расценивает этот документ как очередной пример кампании по очернению Азербайджана, проводимой Европейским парламентом и Арменией.

Подчеркивается, что принятое накануне очередной годовщины Ходжалинского геноцида, совершенного Арменией против азербайджанского народа, это заявление, а также озвученные в нем абсурдные и абсолютно необоснованные обвинения против Азербайджана еще раз раскрывают истинную сущность как Армении, так и Европейского парламента.

В заявлении Милли Меджлиса отмечается, что данное заявление в очередной раз продемонстрировало неискренность армянской стороны в переговорном процессе с Азербайджаном.

«Поддержка совместного заявления представителями правящей партии Армении, участвующими в работе Комитета, является наглядным подтверждением того, что это противоречит заявлениям армянского руководства о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также о нормализации межгосударственных отношений.

С другой стороны, данное заявление является очередным проявлением глубоко укоренившейся в Европейском парламенте политики ненависти в отношении Азербайджана», - говорится в заявлении.

В парламенте Азербайджана подчеркнули, что таким заявлением Европарламент выражает свою глубокую антипатию к Азербайджану.

«Армения, будучи страной, поддерживающей фашистскую идеологию, десятилетиями проводила агрессию против Азербайджана, совершала тяжкие преступления, включая военные преступления и акты геноцида, и вынудила сотни тысяч азербайджанцев стать беженцами», - подчеркивается в заявлении.

Отмечается также, что, несмотря на многочисленные международные документы, включая четыре резолюции Совета Безопасности ООН, Европейский союз и Европейский парламент никогда не призывали применить санкции к Армении и тем самым фактически способствовали незаконной оккупации азербайджанских территорий.

В Милли Меджлисе считают, что Европейский парламент не высказал своей позиции по поводу многочисленных мин, которые Армения заложила на территориях Азербайджана в период оккупации, и их негативного воздействия на темпы восстановления и реконструкцию Карабаха.

В заявлении также выражается сожаление по поводу того, что Европейский парламент проявляет равнодушие к судьбе 4 тыс. пропавших без вести азербайджанцев.

Подчеркивается также, что Азербайджан решительно отвергает данный односторонний и предвзятый документ Комитета ЕС-Армения и отмечает, что такие шаги только усиливают разделение, препятствуют усилиям по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе.